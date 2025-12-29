2025 – Das Jahr der Edelmetalle: Nach Gold gehen nun auch für Silber die Superlative aus

Solche extremen Ausschläge sind für Silber nicht neu, stehen aber im Kontrast zu historischen Preisniveaus: Vor 2025 lag der Preis meist deutlich niedriger; erst im Laufe der Jahresrallye stieg er über wichtige psychologische Marken. Auch kurzfristige Rücksetzer um mehrere Prozent zeigen, wie stark spekulative und reale Nachfrage gemeinsam den Markt bewegen.