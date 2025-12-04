Zum Inhalt springen
Gratis ePaper
Aus dem Magazin
Edelmetalle
Immobilien
Panorama
Rohstoffe
Gastbeiträge
Wissen
Newsletter
Edelmetalle

Silberpreis explodiert – Feinunze nähert sich der 59-Dollar-Marke

1 Min.

Von 
04.12.2025

Der Silberpreis setzt seine beeindruckende Rekordjagd fort. Am Mittwoch stieg die Feinunze zeitweise auf 58,94 US-Dollar und erreichte damit ein neues Hoch. Der Aufwärtstrend, der sich seit Wochen aufgebaut hat, beschleunigt sich spürbar weiter.

Der Grund dafür liegt in mehreren Faktoren, die sich gegenseitig verstärken:

  • Knappes Angebot: Die globalen Silberbestände gehen zurück, während Förderer mit Kapazitätsgrenzen kämpfen.
  • Stark steigende industrielle Nachfrage: Silber ist unverzichtbar für Photovoltaik, Elektronik, Batteriechemie und zunehmend auch für Anwendungen im Bereich der Hochleistungs-Halbleiter.
  • Finanzmarktinteresse: Investoren sehen im Edelmetall derzeit einen stabilisierenden Faktor und nutzen Silber als Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheiten und Marktvolatilität.

Analysten erwarten kurzfristig weiter hohe Schwankungen, langfristig jedoch gute Chancen, dass Silber aufgrund seiner industriellen Relevanz strukturell stärker bleibt als in früheren Zyklen. Die Marke von 60 US-Dollar rückt in Reichweite, ein psychologisch wichtiger Punkt für Marktteilnehmer.

SK

Beitragsbild: Depositphotos / ravilatiyv

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach oben