Silberpreis explodiert – Feinunze nähert sich der 59-Dollar-Marke

Der Silberpreis setzt seine beeindruckende Rekordjagd fort. Am Mittwoch stieg die Feinunze zeitweise auf 58,94 US-Dollar und erreichte damit ein neues Hoch. Der Aufwärtstrend, der sich seit Wochen aufgebaut hat, beschleunigt sich spürbar weiter.
Der Grund dafür liegt in mehreren Faktoren, die sich gegenseitig verstärken:
Analysten erwarten kurzfristig weiter hohe Schwankungen, langfristig jedoch gute Chancen, dass Silber aufgrund seiner industriellen Relevanz strukturell stärker bleibt als in früheren Zyklen. Die Marke von 60 US-Dollar rückt in Reichweite, ein psychologisch wichtiger Punkt für Marktteilnehmer.
SK
Beitragsbild: Depositphotos / ravilatiyv