Silber auf 14-Jahres-Hoch

Silber überschritt erstmals seit 2011 die Marke von 40 US-Dollar je Unze und legte allein am Montag um 2,1 Prozent auf 40,49 Dollar zu. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus mehr als 40 Prozent. Treiber des Anstiegs ist vor allem die weit verbreitete Annahme unter Anlegern, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer nächsten Sitzung im September erstmals seit Jahren den Leitzins senken wird.