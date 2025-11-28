Russland beginnt mit physischen Goldverkäufen zur Haushaltsfinanzierung

Die Zentralbank Russlands hat erstmals bestätigt, physisches Gold aus eigenen Reserven auf dem Inlandsmarkt zu verkaufen. Die Maßnahme erfolgt im Rahmen der Finanzierungsmechanismen des Nationalen Wohlstandsfonds (NWF), der seit Beginn des Krieges verstärkt zur Deckung des Staatshaushalts herangezogen wird. Laut Berichten, die unter anderem auf Reuters zurückgehen, markiert dies einen Wechsel von rein buchhalterischen Goldtransaktionen hin zu tatsächlich marktwirksamen Verkäufen. Bislang wechselte Gold zwar formal den Besitzer, verblieb aber physisch in den Tresoren der Zentralbank.