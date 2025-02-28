Ranking: Länder erhöhen Goldbestand

Mit einem Zukauf von 89,54 Tonnen Gold führt Polen die Liste der größten Goldkäufer an. Das entspricht einer Steigerung der Reserven um fast 25 Prozent. Geopolitische Unsicherheiten, insbesondere der anhaltende Krieg in der Ukraine, dürften dabei eine Rolle gespielt haben. Im Vergleich zum Vorjahr, als Polen noch 130 Tonnen erwarb, fiel der Zuwachs jedoch geringer aus. Insgesamt verfügt das Land nun über 448,2 Tonnen Gold, was rund 17 Prozent der nationalen Reserven ausmacht und Polen weltweit auf Platz zwölf bringt laut eines Berichts auf der Onlineplattform von »Capital«.