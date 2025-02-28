Ranking: Länder erhöhen Goldbestand

Der Goldpreis setzt seinen Höhenflug fort und liegt aktuell bei rund 2.854,60 US-Dollar pro Feinunze (Stand: 28. Februar). Seit Jahresbeginn ist der Wert des Edelmetalls um etwa zwölf Prozent gestiegen. Zahlreiche Zentralbanken stocken wohl deshalb ihre Goldreserven weiter auf. Eine Analyse von Bestbrokers auf Basis von Daten des World Gold Council (WGC) zeigt, welche Länder 2024 am meisten Gold gekauft haben.
Die fünf größten Goldkäufer 2024
1. Polen
Mit einem Zukauf von 89,54 Tonnen Gold führt Polen die Liste der größten Goldkäufer an. Das entspricht einer Steigerung der Reserven um fast 25 Prozent. Geopolitische Unsicherheiten, insbesondere der anhaltende Krieg in der Ukraine, dürften dabei eine Rolle gespielt haben. Im Vergleich zum Vorjahr, als Polen noch 130 Tonnen erwarb, fiel der Zuwachs jedoch geringer aus. Insgesamt verfügt das Land nun über 448,2 Tonnen Gold, was rund 17 Prozent der nationalen Reserven ausmacht und Polen weltweit auf Platz zwölf bringt laut eines Berichts auf der Onlineplattform von »Capital«.
2. Türkei
Auch die Türkei hat ihre Goldbestände um 89,54 Tonnen aufgestockt – ein Plus von 24,96 Prozent. Die türkische Zentralbank steht vor der Herausforderung, die hohe Inflation zu bekämpfen, was ihre Geldpolitik beeinflusst. Zudem sieht sie sich starkem politischen Druck durch Präsident Recep Tayyip Erdoğan ausgesetzt, was wirtschaftspolitische Entscheidungen erschwert.
3. Indien
Indien sicherte sich im vergangenen Jahr 72,62 Tonnen Gold, was einem Anstieg von 9,04 Prozent entspricht. Damit landet das Land auf Platz drei der größten Goldkäufer.
4. China
Chinas Goldreserven wuchsen um 1,9 Prozent – das entspricht 44,17 Tonnen. Angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten und geopolitischer Spannungen setzt die Volksrepublik zunehmend auf Gold als wertbeständige Anlage.
5. Tschechien
Tschechien verzeichnete mit einer Aufstockung um 20,5 Tonnen den größten prozentualen Anstieg der Top 5: Die Goldreserven des Landes wuchsen um 66,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit sicherte sich Tschechien Platz fünf unter den größten Goldkäufern des Jahres 2024.
Die Deutsche Bundesbank hat 2024 laut ihres Geschäftsberichtes kein Gold gekauft, verfügt aktuell über einen Bestand von 3.352 Tonnen.
MK