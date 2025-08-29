UBS-Prognose: Goldziel deutlich angehoben

Besonders optimistisch zeigt sich die UBS. Die Schweizer Großbank hat ihre Goldpreisprognose für das erste Quartal 2026 auf 3.600 Dollar je Unze angehoben und für das zweite und dritte Quartal sogar ein Ziel von 3.700 Dollar ausgegeben. Damit rechnet sie in den kommenden Monaten mit neuen Rekordständen. Hinter dieser optimistischen Haltung stehen mehrere Faktoren: eine starke Nachfrage nach Gold über ETFs und Zentralbanken, anhaltende makroökonomische Risiken in den USA, die fortschreitende Verringerung der Dollar-Dominanz und geopolitische Unsicherheiten. Gold hat 2025 bereits um mehr als 28 Prozent zugelegt und damit Aktien, Anleihen und sogar Bitcoin deutlich hinter sich gelassen. UBS geht zudem von dem stärksten Anstieg der ETF-Nachfrage seit über einem Jahrzehnt aus.