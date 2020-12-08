Physisches Gold bleibt wichtige Komponente zur Vermögenssicherung

Seit die Notenbanken ungebremst Geld drucken und die Zinsen auf null und darunter gesenkt haben, ist eine Verschuldung so leicht wie nie. Die ursprüngliche Idee, die Nachfrage anzukurbeln, um Deflation zu bekämpfen, hat eigentlich nie funktioniert. Besonders Aktien und Immobilien standen hoch im Kurs. Der Dow Jones legte in den vergangenen drei Jahren um 25 % zu. Hinzu kamen noch die üppigen Dividenden, denn die US-Konjunktur befand sich vor der Corona-Krise auf einem nie dagewesenen Hoch. Die Krise zeigte allerdings, dass es nicht vorhersehbar ist, wie lange sich eine solche Hochphase durchhalten lässt. Ganz besonders, wenn man berücksichtigt, dass die Aktienmärkte ebenso vom billigen Geld der Notenbanken profitierten wie Immobilien.