Pascal Höfliger – Silber bleibt Rohstoff der Zukunft

Silber sollte für alle langfristig denkenden Anleger eine Rolle spielen. Gründe, den Rohstoff in den eigenen Fokus zu rücken, gibt es gleich mehrere. Bei vielen ist die Aufmerksamkeit aktuell ganz klar durch die Mehrwertsteuererhöhung ab 2014 geweckt. Wer bis zum Jahreswechsel dabei ist, tut sich selbst einen Gefallen. Die absoluten Anlagegewinner sind freilich all jene, die bereits in den letzten Monaten zu den niedrigen Kursen eingestiegen sind. Doch auch wenn der Kurs seit Juli 2013 dynamisch ansteigt, lohnt sich auch jetzt noch die Investition. Das Warum klärt sich beim besorgtem Blick auf die Staatsverschuldungen. Auch wenn die Rohstoffkurse aufgrund des sich abzeichnendes Trends zum Wertverlust übriger Anlagen bereits gestiegen sind, gehen viele davon aus, dass die Lage der Staatsschuldenkrisen sich weiter verschärfen wird und damit Silber in den kommenden Jahren explosionsartig an Wert gewinnen könnte. Daher ist jetzt (noch immer) der ideale Zeitpunkt zum Einstieg, beziehungsweise zum Ausbau des bisherigen Silberbesitzes. So können Anleger ihr eigenes Vermögen zumindest teilweise absichern, wenn sie auf Rohstoffe mit Zukunft setzen. Weder Geldinflation noch andere Verbindlichkeiten können Silber zu Leibe rücken. Als Sachwert bleibt das Edelmetall vom aktuellen Wahnsinn der Wirtschaft verschont und sollte Anleger beim Blick in die eigene finanzielle Zukunft durchaus eine ganze Ecke ruhiger schlafen lassen. Dabei spielt es keine Rolle, ob physische Münzen oder Barren in den Safe kommen, oder man sich für Edelmetallfonds im Depot entscheidet. Diese beiden unbestreitbaren Sicherheitsfaktoren machen den aktuellen Kaufanreiz für Silber aus.