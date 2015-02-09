Pascal Höfliger – Silber bleibt Rohstoff der Zukunft

Intercore Financial Research – Pascal Höfliger- Provokant gesagt: Silber ist das neue Gold. Doch diese Wahrheit ist noch nicht bei allen Anlegern angekommen. Die Zeichen jedoch sind eindeutig, denn Silber als Rohstoff hat nicht nur bereits duzende Anwendungsbereiche, sondern gewinnt rasant an Einsatzmöglichkeiten dazu. Die moderne Technik wird Silber auch in künftigen Jahren Wachstumschancen en masse bescheren. Allerdings war und ist Silber keine Investmentstrategie für kurzfristige Gewinne. Auch das muss Anlegern von heute klar sein. Der Rohstoff bildet eine langfristige Anlage mit relativ hoher Sicherheit. Auch wenn beim Investment derzeit der Goldanteil noch bei 90 Prozent und Silber bei 10 Prozent liegt, wird sich dieses Bild radikal wandeln.
Die US-Bundesbehörde U.S. Mint ist auf den Silber(sieges)zug schon aufgesprungen. Betrachtet man nur Silber und vergleicht dessen Verkaufszahlen von 2012 mit den bisherigen Verkäufen 2013 wird die Zukunft deutlich: U.S.Mint hat allein in den ersten sechs Monaten des Jahres so viele Silbermünzen verkauft, wie im kompletten vergangenen Jahr. Passend dazu haben die Goldmünzen ein Rekordtief von sechs Jahren erreicht. Die American Eagle-Silbermünzen sind also auf gutem Wege, die American Eagle-Goldmünzen zu überflügeln.
Einen kleinen Dämpfer müssen Anleger hierzulande bei aller Silber-Euphorie dann aber doch noch verkraften. Bereits seit Jahren zogen die Gerüchte um eine Steuererhöhung bei Silber durch die Finanzwelt gern ihre Runden. Jetzt hat es sich in der Gerüchteküche ausgekocht, denn im Bundestag wurde der Beschluss gefasst: Ab 01. Januar 2014 steigt die Mehrwertsteuer für Silbermünzen. Ab diesem Stichtag sind statt der bisherigen sieben Prozent fortan 19 Prozent fällig.
Silber sollte für alle langfristig denkenden Anleger eine Rolle spielen. Gründe, den Rohstoff in den eigenen Fokus zu rücken, gibt es gleich mehrere. Bei vielen ist die Aufmerksamkeit aktuell ganz klar durch die Mehrwertsteuererhöhung ab 2014 geweckt. Wer bis zum Jahreswechsel dabei ist, tut sich selbst einen Gefallen. Die absoluten Anlagegewinner sind freilich all jene, die bereits in den letzten Monaten zu den niedrigen Kursen eingestiegen sind. Doch auch wenn der Kurs seit Juli 2013 dynamisch ansteigt, lohnt sich auch jetzt noch die Investition. Das Warum klärt sich beim besorgtem Blick auf die Staatsverschuldungen. Auch wenn die Rohstoffkurse aufgrund des sich abzeichnendes Trends zum Wertverlust übriger Anlagen bereits gestiegen sind, gehen viele davon aus, dass die Lage der Staatsschuldenkrisen sich weiter verschärfen wird und damit Silber in den kommenden Jahren explosionsartig an Wert gewinnen könnte. Daher ist jetzt (noch immer) der ideale Zeitpunkt zum Einstieg, beziehungsweise zum Ausbau des bisherigen Silberbesitzes. So können Anleger ihr eigenes Vermögen zumindest teilweise absichern, wenn sie auf Rohstoffe mit Zukunft setzen. Weder Geldinflation noch andere Verbindlichkeiten können Silber zu Leibe rücken. Als Sachwert bleibt das Edelmetall vom aktuellen Wahnsinn der Wirtschaft verschont und sollte Anleger beim Blick in die eigene finanzielle Zukunft durchaus eine ganze Ecke ruhiger schlafen lassen. Dabei spielt es keine Rolle, ob physische Münzen oder Barren in den Safe kommen, oder man sich für Edelmetallfonds im Depot entscheidet. Diese beiden unbestreitbaren Sicherheitsfaktoren machen den aktuellen Kaufanreiz für Silber aus.
11.09.2013
Bild: Daniel Nimmervoll Fotolia