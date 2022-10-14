Niedriger Steuersatz auf Silbermünzen nicht rechtmäßig

In dem Schreiben heißt es, die Regelung gelte nun für alle offenen Fälle, also vor allem Fälle aus diesem September oder Oktober, doch weil Unternehmensbescheide stets mit dem Hinweis »Vorbehalt der Nachprüfung« versehen sind, könnten die Bescheide theoretisch für die vergangenen vier Jahre nachgeprüft werden. »Der Umsatz mit dem Verkauf entsprechender Silbermünzen macht nahezu 20 Prozent aus, Steuernachzahlungen für mehrerer Jahre könnten für einige Händler existenzbedrohend sein«, wird York Tetzlaff, Geschäftsführer der Fachvereinigung Edelmetalle (FVEM), in dem Bericht des »Handelsblatt« zitiert. Er wundere sich über den Vorgang und darüber, dass der Branchenverband im Vorfeld des Schreibens aus dem Ministerium nicht angehört wurde, denn dies sei durchaus üblich. Auch die Zollbehörden hätten die Einfuhrsteuer erst am 12. Oktober umgestellt.