Lutz Krause – Kostolany für Silber-Zitterer

Laut Angaben des Geologischen Instituts der USA (USGS) reichen die bekannten förderfähigen Reserven von Silber noch bis etwa 2020, und die geschätzten Ressourcen lediglich bis etwa 2035, wenn eine weitere Optimierung der Fördertechnik unterstellt wird. Dagegen wurden beispielsweise für Titan 130 Jahre an verfügbaren Reserven und sogar 400 Jahre an Ressourcen ermittelt. Bei Vanadium liegt die Reichweite gar bei 320 bis 1200 Jahren. In unserem marktwirtschaftlichen System gilt, dass alles teuer ist bzw. wird, was knapp und nicht beliebig vermehrbar ist. Die einzige „Zutat“, derer es dann noch bedarf, ist der Faktor Zeit!