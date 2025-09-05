Inflationsgefahr – Kaufen Sie Gold!

Wie wir in unserem Börsenbrief Krisensicher Investieren herausgearbeitet haben, ist Druck von Seiten eines US-Präsidenten auf den Chef der Fed nichts Neues in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Schon in den 1960er Jahren zu Zeiten des Vietnam-Krieges übte US-Präsident Johnson massiven Druck auf den damaligen Fed-Chef aus – bis dieser schließlich nachgab. In den folgenden Jahren stieg die Inflationsrate auf über 6 Prozent. Viele Analysten meinen sogar, mit dieser Entscheidung sei die Weichenstellung für die ausufernden Inflationsraten der 1970er Jahre vorgenommen worden.