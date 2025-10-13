Short-Squeeze: Historischer Engpass am Silbermarkt – Gold steigt weiter

Der globale Edelmetallmarkt erlebt derzeit eine außergewöhnliche Zuspitzung: Ein massiver Short-Squeeze am Londoner Silbermarkt hat die Preise erstmals seit 1980 über die Marke von 50 US-Dollar pro Unze getrieben. Marktteilnehmer berichten von Luftfrachtflügen mit Silberbarren aus den USA nach London, um Lieferverpflichtungen erfüllen zu können. Die Knappheit physischer Bestände ist so groß, dass Händler bereit sind, hohe Transportkosten in Kauf zu nehmen.