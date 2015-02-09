Hannes Zipfel – Gold und Silber in den Startlöchern

Der weltweit wirksame geldpolitische Desparatismus dauert fort, ebenso das Niedrigzinsniveau, das in den USA den niedrigsten Stand seit Staatsgründung erreicht. Durch die expansive Geldmarktpolitik der US-Notenbank, die inzwischen auch für den Aufkauf von Bestandspapieren und damit ein Freiwerden privater Gelder in nennenswertem Umfang sorgt, wird weiterhin viel Liquidität bereitgestellt, die am Kapitalmarkt investiert wird. Damit ist es nur eine Frage der Zeit, bis Edelmetalle als Anlageklasse wiederentdeckt werden und der Gleichlauf des Goldpreises mit der US-Geldmenge wiederhergestellt wird. Weiterhin als Aufkäufer am Goldmarkt, teilweise direkt bei den Produzenten präsent sein werden die Zentralbanken des Ostens, die ihre massiv gewachsenen Währungsreserven dazu nutzen, um sich schon jetzt auf den absehbaren Währungsverfall der globalen Leitwährungen zu wappnen und sich als neue Weltwährungsländer zu rüsten. Auch dürfte die ‚Great Rotation‘, die ihren Weg aus den Anleihe- in die Aktienmärkte genommen hat, mit Erreichen der Aktienhöchststände ihr Interesse für Edelmetalle entdecken, die übrigens bereits mittelfristig eine sehr signifikante Outperformance gegenüber den Aktien zeigen. Nicht zuletzt werden 2013 die Privatanleger weiterhin massiv Gold, aber auch Silber akkumulieren.