Goldpreis schießt nach Trump-Fed-Eklat nach oben

Auslöser der Nervosität ist US-Präsident Donald Trump, der in die Personalpolitik der Federal Reserve eingreift und die sofortige Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook angekündigt hat. Cook ließ über ihre Anwaltskanzlei erklären, sie werde im Amt bleiben und rechtlich gegen die Ankündigung vorgehen: Der Präsident nenne zwar Gründe, habe dafür jedoch keine Befugnis.