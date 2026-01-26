Gold erklimmt neuen Rekord – Deutschland diskutiert Sicherung seiner Reserven: Experten fordern stärkere Kontrolle über Auslandslagern

Der Goldpreis hat heute erstmals die Marke von mehr als 5 000 US-Dollar je Feinunze überschritten und damit ein historisches Hoch markiert. Spot-Gold erreichte im frühen Handel Werte von über 5 090 US-Dollar, nachdem die Edelmetallpreise bereits in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen waren. Analysten führen die Rally vor allem auf anhaltende geopolitische Spannungen, hohe Nachfrage nach sicheren Anlageklassen und verstärkte Käufe durch Zentralbanken und institutionelle Investoren zurück.