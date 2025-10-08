Goldkurs erreicht erneutes Allzeitrekordhoch – 4000 US-Dollar-Marke geknackt

Die Rallye ist bemerkenswert: Im Jahr 2025 stieg Gold bereits um über 50 Prozent – deutlich mehr als viele Aktienindizes. Besonders stark: US-Gold-Futures erreichten an manchen Handelstagen über 4.014 US-Dollar. Die Gründe liegen in der Verunsicherung durch den US-Regierungsshutdown, der Erwartung, dass die US-Notenbank bald Zinsen senken wird, sowie in einer anhaltenden Schwäche des US-Dollars. Hinzu kommt starker Zufluss in Gold-ETFs und Käufe von Zentralbanken.