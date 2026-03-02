Angst vor globalen Verwerfungen befeuert Gold-Rally – Spekulationen über 6.000 US-Dollar zeigen Nervosität der Märkte

Kurzfristig wird die Entwicklung vor allem von geopolitischen Nachrichten bestimmt. Jede weitere Verschärfung des Konflikts kann zusätzliche Nachfrage nach Gold auslösen, während Entspannungssignale schnell zu Preisrückgängen führen können. Historisch zeigt sich, dass Gold in akuten Krisenphasen stark reagiert, sich jedoch stabilisiert, sobald die Lage berechenbarer wird.