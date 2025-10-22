Goldpreis fällt nach Rekordhoch – Gewinnmitnahmen drücken auf Kurs

Der Goldpreis ist am Dienstag nach dem Erreichen eines neuen Rekordhochs unter deutlichen Verkaufsdruck geraten. Laut Fokus online fiel der Preis für eine Feinunze Gold auf rund 4.260 US-Dollar, nachdem er am Vortag mit 4.372 US-Dollar ein neues Allzeithoch markiert hatte. Analysten führen den Rücksetzer vor allem auf Gewinnmitnahmen zurück – zahlreiche Investoren nutzten die jüngsten Anstiege, um ihre Positionen zu sichern.
Weitere belastende Faktoren waren die Stärke des US-Dollars sowie Hinweise auf eine mögliche Entspannung geopolitischer Spannungen, wodurch die Nachfrage nach dem als sicher geltenden Edelmetall zurückging.
Trotz des Rückgangs betonen Experten, dass die Rallye noch nicht zwingend eine Trendwende signalisiert – vielmehr sei dies eine kurzfristige technische Korrektur nach starker Aufwärtsbewegung. Wer bereits in Gold investiert ist, muss mit erhöhten Schwankungen rechnen, während neue Käufer im aktuellen Umfeld die nachlassende Dynamik berücksichtigen sollten.
SK
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