Goldpreis fällt nach Rekordhoch – Gewinnmitnahmen drücken auf Kurs

Der Goldpreis ist am Dienstag nach dem Erreichen eines neuen Rekordhochs unter deutlichen Verkaufsdruck geraten. Laut Fokus online fiel der Preis für eine Feinunze Gold auf rund 4.260 US-Dollar, nachdem er am Vortag mit 4.372 US-Dollar ein neues Allzeithoch markiert hatte. Analysten führen den Rücksetzer vor allem auf Gewinnmitnahmen zurück – zahlreiche Investoren nutzten die jüngsten Anstiege, um ihre Positionen zu sichern.