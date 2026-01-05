Preisrückgang nach starkem Vorjahr: Gold, Silber, Platin und Palladium unter Korrekturdruck

Am Beginn des Jahres sorgt der Goldmarkt für Unruhe unter Anlegern: Nach einer stark ausgeprägten Rally 2025 gerät der Goldpreis aktuell unter Druck und löst Alarmstimmung aus. Silber, Platin und Palladium stehen unter Abgabedruck, und auch Gold fällt spürbar – was die Frage aufwirft, ob eine Neubewertung des Goldpreises bevorsteht oder ob es sich nur um eine technische Korrektur handelt.