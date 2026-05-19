Goldman sieht neuen Schub für den Goldpreis

Gold bleibt eines der zentralen Themen an den Rohstoff- und Kapitalmärkten. Nach einer starken Rally und einer anschließenden Korrektur sieht Goldman Sachs neue Unterstützung für den Goldpreis. Der Grund liegt vor allem in der Nachfrage der Zentralbanken. Die US-Investmentbank geht davon aus, dass staatliche Käufer mehr Gold erwerben als bislang in den Daten sichtbar war.

Goldman Sachs hat dafür sein Modell zur Schätzung von Zentralbankkäufen angepasst. Nach Angaben der Bank hatten frühere Berechnungen die tatsächliche Nachfrage seit August 2025 offenbar systematisch unterschätzt. Hintergrund sind Lücken in offiziellen Handelsdaten, unter anderem bei Goldabflüssen aus Londoner Tresoren. Goldman geht nun davon aus, dass Zentralbanken auf Basis eines gleitenden 12-Monats-Durchschnitts im März rund 50 Tonnen Gold pro Monat gekauft haben. Zuvor hatte das Modell nur 29 Tonnen angezeigt.

Für 2026 erwartet Goldman Sachs im Schnitt Käufe von rund 60 Tonnen pro Monat. Damit bleibt die offizielle Nachfrage ein zentraler Stützpfeiler des Goldmarktes. Die Bank verweist auf anhaltende Diversifizierung der Währungsreserven, geopolitische Unsicherheit und ein weiterhin starkes Interesse von Zentralbanken aus Schwellenländern. Viele dieser Länder halten im Vergleich zu westlichen Industriestaaten noch immer deutlich geringere Goldanteile in ihren Reserven.

Für die Börse ist diese Entwicklung entscheidend, weil Gold anders als Aktien oder Anleihen keine laufenden Erträge liefert. Der Preis hängt deshalb stark davon ab, ob Investoren und Zentralbanken bereit sind, das Edelmetall als Sicherheit, Wertaufbewahrung oder Krisenschutz zu halten. Wenn große Zentralbanken weiter kaufen, entsteht ein struktureller Nachfrageblock, der kurzfristige Schwankungen abfedern kann.

Goldman Sachs hält deshalb an seinem Kursziel von 5.400 US-Dollar je Feinunze bis Ende 2026 fest. Das ist bemerkenswert, weil der Goldpreis zuletzt unter Druck stand. Reuters meldete am 18. Mai einen Spotpreis von rund 4.548 US-Dollar je Feinunze. Belastet wurde Gold unter anderem durch steigende Anleiherenditen, höhere Ölpreise und die Erwartung, dass die Geldpolitik angesichts neuer Inflationsrisiken weniger locker ausfallen könnte.

Genau hier liegt der zentrale Konflikt am Goldmarkt. Auf der einen Seite spricht das Zinsumfeld kurzfristig nicht unbedingt für Gold. Steigende Renditen machen verzinste Anlagen attraktiver und erhöhen die Opportunitätskosten des Edelmetalls. Wer Gold hält, erhält keine Zinsen. Wenn Staatsanleihen wieder mehr Rendite bieten, kann das die Nachfrage privater Anleger dämpfen.

Auf der anderen Seite wird Gold zunehmend nicht nur als Zinswette betrachtet, sondern als geopolitische Versicherung. Zentralbanken kaufen Gold nicht, weil sie auf schnelle Kursgewinne spekulieren. Sie kaufen, um Reserven breiter aufzustellen, Abhängigkeiten vom US-Dollar zu verringern und sich gegen politische oder finanzielle Schocks abzusichern. Seit dem Einfrieren russischer Devisenreserven nach dem Angriff auf die Ukraine hat dieses Motiv deutlich an Gewicht gewonnen.

Die Goldstory ist damit nicht mehr nur eine klassische Inflations- oder Zinssenkungswette. Sie ist stärker strukturell geworden. Wenn Zentralbanken aus strategischen Gründen kaufen, kann die Nachfrage auch dann hoch bleiben, wenn kurzfristige Finanzmarktbedingungen gegen Gold sprechen. Das erklärt, warum viele Analysten trotz zwischenzeitlicher Rückschläge weiter konstruktiv bleiben.