Silber vor möglicher Erholung – Kaufsignal in Sicht

Der Silberpreis zeigt nach einer massiven Korrektur erste Anzeichen einer Stabilisierung. Nach dem Rückgang vom Allzeithoch bei rund 121 US-Dollar um knapp 40 Prozent hat sich das Edelmetall zuletzt deutlich erholt und notiert aktuell im Bereich von rund 74 US-Dollar je Feinunze.
Aus charttechnischer Sicht befindet sich Silber damit an einer entscheidenden Marke. Der Kurs bewegt sich nahe kurzfristiger Unterstützungszonen um 72 US-Dollar und stabilisiert sich am kurzfristigen Durchschnitt. Gelingt von hier aus ein nachhaltiger Anstieg, könnte sich die Erholung fortsetzen.
Im Fokus steht nun insbesondere der Bereich um 77 US-Dollar. Ein Ausbruch über diesen Widerstand würde ein technisches Kaufsignal liefern und weiteres Potenzial in Richtung 80 US-Dollar eröffnen. Gleichzeitig bleibt die Ausgangslage offen: Der Relative-Stärke-Index signalisiert aktuell weder Überkauft- noch Überverkauft-Zustände und lässt damit Spielraum für beide Richtungen.
Die jüngste Entwicklung folgt einem typischen Muster an den Rohstoffmärkten. Nach einem starken, nahezu parabolischen Anstieg kommt es häufig zu scharfen Korrekturen, bevor sich ein neuer Trend ausbildet. Genau diese Phase scheint Silber aktuell zu durchlaufen.
Auch das makroökonomische Umfeld spielt eine zentrale Rolle. Geopolitische Spannungen, steigende Ölpreise und volatile Anleiherenditen beeinflussen die Nachfrage nach Edelmetallen erheblich. In Phasen sinkender Renditen profitieren Gold und Silber in der Regel, während steigende Zinsen eher belastend wirken.
Für Anleger entsteht daraus ein Spannungsfeld zwischen technischer Erholung und unsicherem Umfeld. Während kurzfristig eine Gegenbewegung möglich erscheint, hängt die weitere Entwicklung stark von externen Faktoren wie Inflation, Zinsen und geopolitischer Lage ab.
Die aktuelle Situation zeigt damit ein klassisches Bild: Silber steht an einem Wendepunkt. Ob aus der Stabilisierung ein nachhaltiger Aufwärtstrend entsteht oder die Korrektur weitergeht, entscheidet sich an wenigen, klar definierten Marken.
SK
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