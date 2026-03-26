Gold fällt trotz Krise – der sichere Hafen bröckelt, obwohl geopolitische Risiken steigen

Die Preise für Gold und Silber sind zuletzt deutlich eingebrochen – und das in einem Umfeld, das eigentlich als klassischer Treiber für steigende Edelmetallpreise gilt. Statt als sicherer Hafen zu profitieren, geraten beide Rohstoffe spürbar unter Druck.

Nach einer monatelangen Rally, die Gold auf über 5.500 US-Dollar je Feinunze und Silber auf mehr als 120 US-Dollar getrieben hatte, setzte innerhalb weniger Tage eine abrupte Korrektur ein. Gold verlor zeitweise rund 20 Prozent gegenüber dem Hoch, Silber sogar deutlich mehr und rutschte teilweise über 40 Prozent ab.

Zinsen statt Krisenangst

Ein zentraler Faktor liegt in der Geldpolitik. Erwartungen an eine restriktivere Linie der US-Notenbank haben die Märkte spürbar verändert. Die Aussicht auf höhere Zinsen oder eine weniger expansive Geldpolitik macht zinstragende Anlagen attraktiver – während Gold und Silber selbst keine laufenden Erträge liefern. Auslöser war unter anderem die Diskussion um eine Neubesetzung an der Spitze der US-Notenbank. Diese hat Zweifel daran verstärkt, ob die bisher erwartete lockere Geldpolitik tatsächlich umgesetzt wird.

Überhitzter Markt kippt

Hinzu kommt ein zweiter Effekt: Die vorherige Rally hatte die Preise stark nach oben getrieben – teilweise unabhängig von fundamentalen Faktoren. Analysen zeigen, dass Gold zuletzt deutlich stärker gestiegen war, als es durch klassische Einflussgrößen wie Inflation oder Zinsen gerechtfertigt gewesen wäre. Diese Überbewertung machte den Markt anfällig. Als sich die Erwartungen änderten, setzte eine Kettenreaktion ein: Investoren realisierten Gewinne, spekulative Positionen wurden aufgelöst, und die Preise gerieten weiter unter Druck.

Ein Bruch mit bekannten Mustern

Besonders auffällig ist die aktuelle Entwicklung im Kontext geopolitischer Spannungen. Traditionell profitieren Edelmetalle von Unsicherheit, da sie als stabiler Wertspeicher gelten. Doch diesmal zeigt sich ein anderes Bild: Trotz Konflikten und wirtschaftlicher Risiken dominieren geldpolitische Faktoren und Marktmechanik die Preisentwicklung. Der Zusammenhang zwischen Krise und steigenden Edelmetallpreisen ist damit zumindest kurzfristig aufgebrochen.

Volatilität statt Stabilität

Der Einbruch verdeutlicht, dass Gold und Silber zunehmend wie andere Anlageklassen reagieren. Statt ausschließlich als Schutzinstrument zu fungieren, unterliegen sie stärker kurzfristigen Marktbewegungen, Erwartungen und Liquiditätsströmen. Damit verändert sich auch ihre Rolle im Portfolio vieler Anleger: Edelmetalle bleiben relevant, verlieren aber einen Teil ihrer Berechenbarkeit als klassischer Krisenanker.

SK