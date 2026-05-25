Gold wird wieder zur monetären Machtfrage

20 Jahre Goldanalyse – und ein verändertes Geldsystem

Als der erste »In Gold We Trust-Report « 2007 erschien, stand der Goldpreis bei rund 670 US-Dollar je Feinunze. Die Welt wirkte aus heutiger Sicht fast naiv stabil: Die Finanzkrise war noch nicht ausgebrochen, Negativzinsen galten als monetäre Science-Fiction, Bitcoin existierte nicht, und die globale Ordnung wurde weitgehend vom US-Dollar, amerikanischer Macht und dem Vertrauen in Zentralbanken getragen.

20 Jahre später sieht die Lage anders aus. Der Report beschreibt eine Welt, in der das Vertrauen in Regierungen, Zentralbanken und Fiat-Geldsysteme deutlich erodiert ist. Genau diese Vertrauenserosion wird zur zentralen Triebkraft des Goldpreises. Das Motto der Jubiläumsausgabe lautet deshalb »Back to the Monetary Future«: Die Zukunft des Geldes liegt nach Einschätzung der Autoren in seiner Vergangenheit – und damit auch in der Rückkehr zu Eigenschaften, die Gold seit Jahrhunderten auszeichnen.

Der Report versteht Gold nicht als nostalgisches Relikt, sondern als Vermögenswert, der in einer zunehmend digitalen, verschuldeten und geopolitisch fragmentierten Welt wieder an Relevanz gewinnt. Je weiter sich das Finanzsystem von materiellen Ankern entfernt, desto größer werde das Bedürfnis nach einem Asset, dessen Wert nicht auf einem Zahlungsversprechen beruht.

Gold ist nicht mehr nur Versicherung

Eine der wichtigsten Aussagen des Reports lautet: Gold ist nicht länger nur eine Versicherungspolice, sondern selbst zum Renditetreiber geworden. Das konservative Dekaden-Kursziel von 4.800 US-Dollar wurde nach Angaben der Autoren bereits vorzeitig erreicht. 2025 erzielte Gold in US-Dollar ein Plus von 65 Prozent und damit den stärksten Anstieg seit 1979. Seit 2000 lag die jährliche Wachstumsrate des Goldpreises laut Report bei 9,8 Prozent in US-Dollar und 9,5 Prozent in Euro.

Damit verschiebt sich die Wahrnehmung. Gold wird nicht mehr nur dann interessant, wenn Aktienmärkte fallen oder Krisen eskalieren. Es wird zunehmend als eigenständiger Baustein betrachtet, der in einer Welt hoher Schulden, unsicherer Währungen und schwankender Inflation eine andere Funktion übernimmt als klassische Finanzwerte.

Besonders bemerkenswert ist der Vergleich zu traditionellen Portfolioankern. Der Report stellt die Rolle von Anleihen als vermeintlich risikolosem Stabilitätsbaustein infrage. Wenn Aktien und Anleihen gleichzeitig unter Druck geraten können, verliert das klassische 60/40-Portfolio einen Teil seiner alten Logik. Genau hier rückt Gold wieder stärker in den Fokus: als knapper, liquider, gegenparteifreier Realwert.

Vertrauen wird neu bepreist

Der vielleicht wichtigste Gedanke des Reports ist kein charttechnischer, sondern ein systemischer: Vertrauen ist die Grundlage jeder Geldordnung. Wenn Bürger, Investoren oder Staaten den Versprechen von Regierungen und Zentralbanken weniger glauben, verändert sich ihr Verhalten. Sie halten Geld kürzer, verlangen höhere Risikoprämien oder suchen Zuflucht in Sachwerten.

Gold wird in diesem Umfeld zum Messinstrument für Vertrauen. Der Report formuliert sinngemäß: Der Markt fällt sein Urteil in Unzen. Das ist für Sachwerte-Anleger entscheidend, weil Gold damit nicht nur auf Inflation oder Zinsen reagiert, sondern auf eine tiefere Verschiebung: die Frage, wie belastbar die bestehende Geldordnung noch ist.

Diese Entwicklung wird durch geopolitische Konflikte verstärkt. Sanktionen, eingefrorene Währungsreserven, Handelskriege und neue Machtblöcke haben gezeigt, dass Finanzvermögen auch politisch verwundbar sein kann. Gold besitzt in diesem Umfeld eine besondere Qualität: Es ist kein Anspruch gegenüber einer anderen Partei. Es ist nicht die Schuld eines Staates, einer Bank oder eines Unternehmens.

Zentralbanken kaufen weiter

Ein starkes Signal kommt von den Notenbanken. Zwar lagen die Zentralbankkäufe 2025 mit 863 Tonnen unter den außergewöhnlich hohen Jahren 2022 bis 2024, aber weiterhin deutlich über dem Niveau vor dem Ukraine-Krieg. Gleichzeitig legte die Investmentnachfrage kräftig zu, während die Goldförderung mit 3.672 Tonnen einen neuen Rekordwert erreichte.

Für den Report ist das kein Zufall. Gerade Schwellenländer bauen ihre Goldreserven aus, um unabhängiger vom US-Dollar und westlicher Finanzinfrastruktur zu werden. China, Indien, die Türkei und andere Staaten positionieren sich damit für eine mögliche neue monetäre Architektur.

Diese Entwicklung wird als Remonetarisierung beschrieben. Gold wandert also nicht einfach in Tresore, sondern gewinnt wieder eine geldpolitische Funktion. Es dient als Reserve, als Sicherheit, als Vertrauensanker und perspektivisch sogar als Bestandteil alternativer Verrechnungssysteme.

De-Dollarization als Strukturtrend

Der Report ordnet Gold eng in die Debatte um De-Dollarization ein. Die Dominanz des US-Dollars bleibt zwar weiterhin erheblich, aber sie wird politisch und wirtschaftlich herausgefordert. Wenn Staaten fürchten müssen, dass Dollarreserven eingefroren oder Zahlungswege blockiert werden können, wird Diversifikation zur strategischen Notwendigkeit.

Gold profitiert davon, weil es neutraler ist als eine fremde Währung. Es gehört keinem Währungsraum, kann nicht durch eine Zentralbank eines anderen Landes beliebig vermehrt werden und trägt kein direktes politisches Gegenparteirisiko.

Besonders interessant ist der Blick auf mögliche neue Verrechnungssysteme. Der Report verweist auf Überlegungen in Richtung goldverankerter Handels- oder Zahlungssysteme innerhalb der BRICS-Welt. Noch sind solche Konzepte nicht etabliert. Aber schon die Diskussion zeigt, dass Gold in der globalen Geldordnung wieder als Baustein ernst genommen wird.

Staatsschulden als Treiber