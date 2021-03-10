Goldexperte Andreas Heubach sieht Edelmetalle auch 2021 als sicheren Hafen für Anleger

Im täglichen Dialog mit den Kunden kommt – angesichts der spektakulären Investition von Elon Musk – nun auch vermehrt das Thema Kryptowährung zur Sprache. Andreas Heubach beobachtet die Entwicklung des Bitcoins genau, interessiert sich für die technischen Aspekte der Blockchain, besitzt sogar selbst eine gewisse Menge an Kryptowährungen – sieht sie aber nicht als probate Alternative zum Edelmetall-Investment an. „Der Bitcoin erlaubt durch die ausgefeilte Blockchain-Kryptografie anonyme, unkomplizierte, weltweite und sichere Transaktionen in Sekundenbruchteilen. Dies kommt vor allem Menschen zugute, die in Diktaturen leben oder aus anderen, durchaus legitimen Gründen unerkannt bleiben wollen. Als langfristiges Investment erscheint mir das Schürfen von Bitcoins für den normalen Anleger oder Sparer aber nicht wirklich geeignet. Hier fährt man mit „klassischen“ Edelmetallen wesentlich sicherer – und einfacher“, führt der erfahrene Händler weiter aus.