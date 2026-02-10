Nach Kursrückschlägen richten sich Investoren neu aus – Gold stabilisiert, Kupfer mit steilem Ralleypotenzial

Die Rohstoffmärkte haben in den letzten Tagen eine ausgeprägte Volatilität bei Edelmetallen gezeigt. Insbesondere Gold, das in den vergangenen Wochen unter Druck geraten war und zeitweise kräftige Verluste verzeichnete, konnte sich zuletzt wieder stabilisieren, während Kupfer von optimistischeren Nachfrageprognosen profitierte und erneut in den Fokus von Rohstoffanalysten rückt.
Gold geriet zu Beginn der Woche zunächst in eine Phase starker Abgaben, die in den Medien mit Schlagworten wie „Gold-Crash“ kommentiert wurden. Der Preis für das gelbe Metall büßte im Zuge globaler Risikoneigung und stärkerer US-Dollar-Tendenzen deutliche Teile seiner jüngsten Gewinne ein. Ein Faktor waren makroökonomische Unsicherheiten und Positionierungen institutioneller Investoren, die angesichts schwankender Finanzmärkte ihre Risikoallokationen überprüften. Die Verluste wurden in einigen Kommentaren sogar als Halbierung der Gewinne früherer Wochen beschrieben, was die Sensitivität des Goldmarkts gegenüber Liquiditätsbewegungen unterstreicht.
Allerdings zeigte der Goldmarkt im Wochenverlauf auch Resilienz: Nachdem der erste Verkaufsdruck nachließ, stabilisierte sich der Kurs wieder, da sichere Zufluchtsnachfrage und fundamentale Unsicherheiten nicht verschwunden sind. Zudem können geopolitische Spannungen sowie anhaltende Fragen der globalen Wirtschafts- und Finanzstabilität kurzfristig wieder für Zuflüsse in traditionelle Wertspeicher sorgen.
Parallel hierzu rückt Kupfer in den Fokus der Rohstoffanalysten. Eine Analyse von Goldman Sachs und weiteren Marktbeobachtern deutet darauf hin, dass der Industriemetallmarkt strukturell stark bleibt – getragen von langfristigen Nachfragefaktoren wie der Energiewende, Elektrifizierung und Infrastrukturprojekten weltweit. Kupfer wird oft als „Barometer“ für die globale Industrienachfrage bezeichnet, weil es in nahezu allen Bereichen der Industrie – von Elektronik über Bau bis Elektromobilität – gebraucht wird. Eine überraschend optimistische Einschätzung aus dem Investmentbanking deutet darauf hin, dass Kupferpreisziele deutlich höher liegen könnten, wobei in einigen Szenarien sogar Niveauziele bei 15 000 US-Dollar pro Tonne genannt werden – deutlich über den aktuellen Notierungen und Ausdruck der starken Nachfrageperspektive.
Für Anleger bedeutet dies eine zweigleisige Betrachtung der Edelmetall- und Basismetallmärkte: Gold wird nicht allein über kurzfristige technische Signale definiert, sondern bleibt eine politische und makroökonomische Story, die auch von globalen Unsicherheiten getragen wird. Kupfer wiederum wird stärker von fundamentalen Wachstumsperspektiven beeinflusst und dient als Frühindikator für globale Konjunktur- und Infrastrukturzyklen.
Kurzfristig dürfte Gold volatil bleiben, da Marktteilnehmer sowohl auf geldpolitische Richtungssignale als auch auf Risikostimmungen reagieren. Mittelfristig könnte eine höhere Unsicherheit oder erneute Schwäche in traditionellen Finanzmärkten Gold erneut als sicheren Hafen attraktiv machen. Kupfer hingegen bietet über den zyklischen Horizont hinaus dauerhafte Nachfrageimplikationen, da der Strukturwandel in Richtung erneuerbare Energien und elektrifizierte Volkswirtschaften fortschreitet.
In der Gesamtschau zeigt sich: Edelmetalle und strategische Metalle müssen heute nicht nur isoliert betrachtet werden, sondern im Zusammenspiel von makroökonomischen, geopolitischen und industrieökonomischen Entwicklungen. Dies eröffnet sowohl Risiken als auch Chancen für Anleger, die ihr Portfolio über reine Aktien- oder Anleihestrategien hinaus diversifizieren wollen.
SK
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