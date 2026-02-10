Nach Kursrückschlägen richten sich Investoren neu aus – Gold stabilisiert, Kupfer mit steilem Ralleypotenzial

Parallel hierzu rückt Kupfer in den Fokus der Rohstoffanalysten. Eine Analyse von Goldman Sachs und weiteren Marktbeobachtern deutet darauf hin, dass der Industriemetallmarkt strukturell stark bleibt – getragen von langfristigen Nachfragefaktoren wie der Energiewende, Elektrifizierung und Infrastrukturprojekten weltweit. Kupfer wird oft als „Barometer“ für die globale Industrienachfrage bezeichnet, weil es in nahezu allen Bereichen der Industrie – von Elektronik über Bau bis Elektromobilität – gebraucht wird. Eine überraschend optimistische Einschätzung aus dem Investmentbanking deutet darauf hin, dass Kupferpreisziele deutlich höher liegen könnten, wobei in einigen Szenarien sogar Niveauziele bei 15 000 US-Dollar pro Tonne genannt werden – deutlich über den aktuellen Notierungen und Ausdruck der starken Nachfrageperspektive.