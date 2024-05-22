Gold und Kupfer erreichen Rekordpreise

Schon seit Wochen klettert der Goldpreis unaufhaltsam in die Höhe. Am Montag erreicht das Edelmetall nun einen neuen Höchstwert von 2.450,07 US-Dollar je Feinunze – das sind zwei Prozent mehr als Freitag. Zum Vergleich: Im Februar lag der Preis noch unter 2.000 US-Dollar. Grund dafür ist nach wie vor die große Hoffnung der Anleger auf die Zinssenkungen der US-Notenbank Fed. Das würde Gold als Anlage attraktiv machen, da es keine Zinsen abwirft. Jedoch wird ebenso der Tod des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi als Ursache für den neuen Rekordwert gesehen: Durch den tödlich ausgegangenen Hubschrauber-Absturz des Präsidenten wurde das Gefühl zunehmender geopolitischer Risiken in der Region verstärkt. Gold punktet dadurch mit seinem Status als sicherer Hafen.