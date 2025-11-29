Gold und Silber ziehen kräftig an – Marktbewegung durch CME-Ausfall verstärkt

Auslöser der deutlichen Kurssprünge war unter anderem ein technischer Ausfall an der Terminbörse CME in Chicago, der den Handel mit Gold-Futures und Optionen an der Comex über Stunden lahmlegte. Diese Instrumente dienen vielen Marktteilnehmern zur Risikoabsicherung gegenüber der Preisentwicklung in London. Die Störung führte zu ungewöhnlich starken Ausschlägen und Verwerfungen über mehrere Märkte hinweg, bevor der Handel wieder aufgenommen wurde.