Edelmetalle im Fokus: Warum Gold und Silber jetzt relevant bleiben

Marktstratege Jesse Colombo sieht für die Edelmetalle Gold und Silber trotz jüngster Konsolidierung klare Chancen auf kräftige Aufwärtsbewegungen. In seinem aktuellen Kommentar hebt er hervor, dass Gold sich technisch »in einer soliden Konsolidierungsphase« befinde und Silber bereits Anzeichen einer überverkauften Marktstruktur zeige.
Colombo verweist auf mehrere Treiber: sinkende Realzinsen, eine schwächere US-Währung und geopolitische Unsicherheiten, die beide Metalle als sicheren Hafen begünstigen. Zugleich warnt er, dass das Umfeld volatil bleibt und Investoren auf technische Ausbrüche achten sollten.
Besonders Silber könnte sich als »Hebel« herausstellen, weil es bedingt durch industrielle Anwendungen und Knappheit spotmäßig stärker reagieren könnte als Gold. Die Botschaft lautet: Wer jetzt Positionen aufbaut und Geduld mitbringt, ist besser aufgestellt für eine mögliche nächste Aufwärtsbewegung.
SK
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