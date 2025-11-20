Edelmetalle im Fokus: Warum Gold und Silber jetzt relevant bleiben

Besonders Silber könnte sich als »Hebel« herausstellen, weil es bedingt durch industrielle Anwendungen und Knappheit spotmäßig stärker reagieren könnte als Gold. Die Botschaft lautet: Wer jetzt Positionen aufbaut und Geduld mitbringt, ist besser aufgestellt für eine mögliche nächste Aufwärtsbewegung.