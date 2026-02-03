Überraschender Volatilitäts-Trend: Gold schlägt Bitcoin – Edelmetalle reagieren stärker auf Marktbewegungen als Kryptowährungen

Traditionell gelten Gold und Silber als klassische »sichere Häfen« in unsicheren Zeiten und werden von Anlegern zur Absicherung gegen Krisen und Inflationsrisiken genutzt. In den vergangenen Wochen jedoch hat sich ein ungewöhnlicher Trend gezeigt: Gold ist an den Finanzmärkten volatiler unterwegs als der Kryptowährungs-Primus Bitcoin. Laut aktuellen Marktanalysen aus dem Devisen- und Rohstoffsegment reagiert der Goldpreis stärker auf kurzfristige Schwankungen, während Bitcoin in der gleichen Phase vergleichsweise stabil bleibt.