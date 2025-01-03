Gold schlägt DAX, Dow und NASDAQ

Einige weltweite Märkte weisen eine relativ niedrige fundamentale Bewertung auf. Von den 13 Ländern dieser Gruppe stechen nur zwei hervor, bei denen die Aktienindizes zusätzlich eine bullishe Markttechnik aufweisen und aus mehrjährigen Chartformationen nach oben ausgebrochen sind. Darüber hinaus fällt auf, wie extrem überbewertet und völlig überzogen die US-Börse ist. Im Verhältnis zum Rest der Welt hat sie einen Extremwert von mehr als drei Standardabweichungen erreicht. In Kombination mit der rekordhohen Überbewertung mahnt das zu großer Vorsicht. Das gilt umso mehr, da der Börsenoptimismus und unsere Risikoindikatoren zum Beginn des neuen Jahres ebenfalls Extremwerte angenommen haben. Vor diesem Hintergrund wäre es keine Überraschung, wenn die US-Börse die sehr hohen Erwartungen nicht erfüllen kann, die zahlreiche Analysten und Marktteilnehmer trotz der drastischen Überbewertung hegen, und stattdessen eine Baisse beginnt.