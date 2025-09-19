Fed-Senkung treibt Gold auf Rekord – Gewinnmitnahmen drücken Kurs

Auslöser der Bewegung war die erste Zinssenkung der Fed in diesem Jahr: 0,25 Prozentpunkte, begleitet von Signalen, dass weitere Schritte im Jahresverlauf möglich sind. Powell, so Marktteilnehmer, betonte in der Pressekonferenz, dass der Arbeitsmarkt nicht mehr »sehr solide« sei und sprach von einer »meeting-for-meeting«-Vorgehensweise.