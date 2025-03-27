Gold in einer neuen Weltordnung

Der dreitägige Edelmetallkongress »ZukunftsForum Edelmetalle« in Frankfurt endete am Dienstagabend mit wegweisenden Erkenntnissen und intensiven Diskussionen über die Zukunft der Edelmetallmärkte, Wirtschaft und Geopolitik. Veranstalter Wolfgang Wrzesniok-Roßbach (Foto) begrüßte hochrangige Experten und Branchenvertreter, um aktuelle Herausforderungen und Chancen in einem sich wandelnden Umfeld zu beleuchten. „Wir freuen uns, dass die Veranstaltung von der Branche, aber auch in der Zielgruppe der Finanzberater, Vermögensverwalter und Family Offices gleich zu Beginn so gut angenommen wurde. Das zeigt, wie sehr eine deutschsprachige Veranstaltung in diesem Bereich gefehlt hat.