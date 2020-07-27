Gold erreicht Allzeithoch und Bitcoin steigt wieder über 10.000

Wie die Nachrichtenagentur Reuters
berichtet, hat Gold ein Allzeithoch erreicht. Aufgrund der diplomatischen Spannungen zwischen China und den USA, steigt die Nachfrage nach krisensicheren Investments weiter. In der vergangenen Woche überflügelte die Preisentwicklung von Silber
, die des Goldes. Das Siebenjahreshoch zeigt, dass Edelmetalle in unruhigen Zeiten als stabile und krisensichere Wertanlage gelten. Nachdem der Goldpreis in den letzten Monaten immer weiter gestiegen ist, hat er nun ein neuen Allzeithoch erreicht.