Gold als sicherer Hafen: Interview mit Noble Metal Factory-Chef Ronny Wagner

Physisches Gold ist in meinen Augen kein klassisches Investment und daher auch nicht mit Immobilien oder ETF´s zu vergleichen. Bei diesen Anlageformen steht die Erzielung einer Rendite im Vordergrund. Natürlich kann man mit Gold auch Rendite einfahren, wenn man beispielsweise Gold zu 1000 US-Dollar kauft und später für 2.000 US-Dollar verkauft. Doch sollte das bei einem Goldinvestment nicht das oberste Ziel sein. Was uns heute im Finanzsystem fehlt ist eine universelle Währung und vor allem ein stabiler Wertmaßstab. Wir bewerten Finanzprodukte mit einem Wertmaßstab, der den Namen eigentlich nicht verdient. Denn Papiergeldwährungen, die ständig verwässert werden, sind kein geeigneter Wertmaßstab. Man kann als Handwerker auch keinen Zollstock verwenden, der ständig verkürzt wird. Damit ist kein Messen und vor allem vergleichen möglich. Doch das machen wir, wenn wir Finanzanlagen bewerten. Wir benutzen einen Wertmaßstab, der sich ständig verändert. Eine Währung hat die Aufgabe, Kaufkraft sicherzustellen. Leider sind die heutigen Papiergeldwährungen aufgrund ständiger Inflationierung nicht dazu in der Lage, Kaufkraft effizient zu speichern. Die Abwesenheit von Gold als Grundbestandteil eines Währungssystems ist heute einzigartig in der Menschheitsgeschichte. Die letzte Goldwährung, der Schweizer Franken wurde 1998 abgeschafft. Doch ich bin mir sicher, dass Gold diese Funktion in Zukunft wieder übernehmen wird. Andere Edelmetalle, wie Silber, Platin und Palladium sind erstklassige Investments. Angebotsknappheit und politische Krisen werden in Zukunft zu steigenden Preisen bei diesen Edelmetallen führen. Damit stehen diese Rohstoffe auf meiner Einkaufsliste ganz oben.