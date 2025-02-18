Generation Z setzt auf digitalen Goldkauf

Junge Investoren der Generation Z, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden, stellten im Jahr 2023 die größte Käufergruppe für Gold dar. Dies geht aus einer repräsentativen Studie der Steinbeis-Hochschule aus dem Jahr 2024 hervor. Auch eine Forsa-Umfrage desselben Jahres bestätigt diesen Trend: 71 Prozent der Generation Z sehen Gold als sinnvolle Ergänzung zu anderen Anlageformen.