Flucht ins Gold und ins Finanzamt?

Als Auslöser für diese Entwicklung sieht die DEG nicht nur den Goldpreis, der die Marke von 1.200 US-Dollar überstiegen hat. Vielmehr sei, so Waldemar Meyer, Vorstandsvorsitzender der DEG eine „äußerst pikante Gemengelage“ für den Sturm auf Gold verantwortlich: „Börsen wackeln und die Deutsche Bank scheint ein ernsthaftes Problem zu haben. Gleichzeitig werden die Bürger mit der Diskussion über eine Bargeldobergrenze verunsichert, was sie zusätzlich an der Verläßlichkeit ihrer Währung zweifeln lässt.”, so Meyer. In Zeiten, in denen Festgeldkonten unsicher erscheinen und das berühmte „Bargeld unterm Kopfkissen“ eben nicht zu einem ruhigeren Schlaf führt, seien viele Anleger „ratlos bis verzweifelt“, weil sie einfach nicht wüssten, wie sie ihr Vermögen absichern können. „In dieser Situation wird das traditionelle Geld, nämlich physisches Gold wieder doppelt attraktiv“, so der DEG-Vorsitzende Meyer: „Mehr und mehr Menschen beginnen zu verstehen: Gold ist nicht nachdruckbar und bei Gold habe ich keinen Kontrahenten, also keine Gegenpartei, auf die ich angewiesen bin.“ Denn eine solide, verläßliche Gegenpartei zu finden, erscheint in der heutigen Anlagewelt gar nicht so einfach.