Fed öffnet Tür für September-Zinssenkung

Powell öffnet die Tür, ohne eine Zusage zu geben, ein klassisches »data dependent«. Für Gold ist das taktisch positiv, wenn die Dollar-Schwäche anhält; ein erneuter Renditeanstieg würde den Effekt neutralisieren. Entscheidend sind nun die nächsten Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten bis zur Fed-Sitzung am 16. bis 17. September.