Edelmetalle unter Druck: Nach Rekordjahr droht Verkaufswelle bei Gold und Silber

Das zeigt: Marktdynamiken sind nicht nur von realwirtschaftlicher Nachfrage getrieben, sondern auch von technischen Regeln großer Indizes und den Anlageflüssen institutioneller Produkte. Edelmetalle haben 2025 spektakuläre Zuwächse hingelegt – aber die Kehrseite ist jetzt eine Marktkorrektur, die nicht überraschend kommen sollte, sondern aus dem Marktmechanismus selbst erwächst. Gewinnmitnahmen und technische Verkäufe könnten Edelmetalle im Januar 2026 unter Druck setzen, bevor sich ein neuer Gleichgewichtspreis herausbildet.