Gold, Silber & Co. glänzen stärker denn je

Die Preise für Edelmetalle wie Gold und Silber haben jüngst historische Höchststände erreicht und sorgen bei Anlegern weltweit für Aufmerksamkeit. Getrieben wird diese Entwicklung von einer Kombination aus globaler Unsicherheit, Zinssatz-Dynamik und inflationsbedingten Kapitalflüssen, die klassische »sichere Häfen« wieder in den Vordergrund rücken lässt. Aktien, Anleihen und Kryptowährungen stehen unter Druck – doch Gold und Silber behaupten sich als Krisen- und Schutzinseln im Portfolio.