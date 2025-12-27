Gold, Silber & Co. glänzen stärker denn je

Die Preise für Edelmetalle wie Gold und Silber haben jüngst historische Höchststände erreicht und sorgen bei Anlegern weltweit für Aufmerksamkeit. Getrieben wird diese Entwicklung von einer Kombination aus globaler Unsicherheit, Zinssatz-Dynamik und inflationsbedingten Kapitalflüssen, die klassische »sichere Häfen« wieder in den Vordergrund rücken lässt. Aktien, Anleihen und Kryptowährungen stehen unter Druck – doch Gold und Silber behaupten sich als Krisen- und Schutzinseln im Portfolio.
Mehrere Faktoren tragen aktuell zum Edelmetallboom bei:
Gold bewegt sich derzeit nahe Allzeithochs über 2.200 US-Dollar je Feinunze, während Silber vergleichbar dynamisch unterwegs ist und Mehrjahres- bzw. – teils Allzeithoch-Niveaus markiert. Diese Performance unterstreicht, dass Investoren nicht nur defensive Absicherung suchen, sondern auch langfristige Preissteigerungspotenziale sehen.
Für Anleger und Vermögensmanager bedeutet das historische Hoch bei Edelmetallen:
Marktbeobachter betonen, dass Edelmetalle kein Allheilmittel sind – in starken Haussephasen führen sie Aktien oft nicht an –, doch in phasenweise extremer Unsicherheit gehören sie zu den stabilsten Bausteinen eines breit aufgestellten Portfolios.
SK
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