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Edelmetalle

Gold, Silber & Co. glänzen stärker denn je

2 Min.

Von 
27.12.2025

Die Preise für Edelmetalle wie Gold und Silber haben jüngst historische Höchststände erreicht und sorgen bei Anlegern weltweit für Aufmerksamkeit. Getrieben wird diese Entwicklung von einer Kombination aus globaler Unsicherheit, Zinssatz-Dynamik und inflationsbedingten Kapitalflüssen, die klassische »sichere Häfen« wieder in den Vordergrund rücken lässt. Aktien, Anleihen und Kryptowährungen stehen unter Druck – doch Gold und Silber behaupten sich als Krisen- und Schutzinseln im Portfolio.

Mehrere Faktoren tragen aktuell zum Edelmetallboom bei:

  • Globale geopolitische Spannungen schüren sichere Anlagepräferenzen. Investoren flüchten in physische Werte, wenn politische oder wirtschaftliche Risiken zunehmen.
  • Die EZB hat ihren Leitzins seit 2022 mehrfach gesenkt und im Herbst 2025 eine Zins-Pause eingelegt. Niedrige Realzinsen machen Gold attraktiver, da Opportunitätskosten gegenüber zinstragenden Investments sinken.
  • Inflation bleibt ein Thema – auch wenn sie sich stabilisiert hat, behalten Edelmetalle ihren Ruf als Inflationsschutz. Gerade in Phasen, in denen Verbraucherpreise nicht mehr stark fallen, bleibt Gold ein klassischer Schutzschirm.

Gold bewegt sich derzeit nahe Allzeithochs über 2.200 US-Dollar je Feinunze, während Silber vergleichbar dynamisch unterwegs ist und Mehrjahres- bzw. – teils Allzeithoch-Niveaus markiert. Diese Performance unterstreicht, dass Investoren nicht nur defensive Absicherung suchen, sondern auch langfristige Preissteigerungspotenziale sehen.

Für Anleger und Vermögensmanager bedeutet das historische Hoch bei Edelmetallen:

  • Diversifikation wird wieder zentraler. Rohstoffe, physisches Gold, Silber-ETFs oder Minenaktien können Portfolios stabilisieren.
  • In Zeiten schwankender Aktienmärkte und wackeliger Tech-Sektoren können Edelmetalle als „Sicherheitsanker“ dienen, ohne vollständig auf Renditechancen zu verzichten.
  • Kurzfristig kann die Volatilität steigen, wenn Zentralbanken, Konjunkturdaten oder geopolitische Ereignisse neue Impulse liefern. Langfristig allerdings zeigen historische Daten, dass Edelmetalle in unruhigen Phasen oft outperformen.

Marktbeobachter betonen, dass Edelmetalle kein Allheilmittel sind – in starken Haussephasen führen sie Aktien oft nicht an –, doch in phasenweise extremer Unsicherheit gehören sie zu den stabilsten Bausteinen eines breit aufgestellten Portfolios.

SK

Beitragsbild: Depositphotos / destinacigdem

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