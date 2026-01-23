Edelmetallrally hält an: Rekordpreise trotz ruhigem DAX – Geopolitische Spannungen treiben Nachfrage nach sicheren Häfen

Die Rally bei Gold und Silber wurde laut Marktanalysten durch eine Kombination aus geopolitischen Spannungen, Inflationsängsten und wachsenden Erwartungen an potenzielle geldpolitische Lockerungen befeuert. In solchen Situationen ziehen viele Anleger Kapital aus Aktien ab oder halten neue Investitionen zurück und setzen stattdessen auf Vermögenswerte, die als robuste Währungsreserve und Schutz vor Turbulenzen gelten.