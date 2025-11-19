China meldet gigantisches Goldvorkommen mit geschätzten 1.444 Tonnen

Die Lagerstätte, genannt »Dadonggou«, soll rund 2,586 Millionen Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,56 Gramm pro Tonne enthalten. Insgesamt entspricht dies laut Berechnungen einem Wert von über 166 Milliarden Euro. Experten betonen jedoch, dass es sich bislang um Schätzungen handelt – die wirtschaftliche Förderbarkeit dieser Menge ist noch nicht geklärt.