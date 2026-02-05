Gold-Reserven der Bundesbank im Fokus: Steuerzahlerbund fordert Rückführung aus den USA

Der Bund der Steuerzahler hat eine neue Forderung aufgestellt: Nach Ansicht des Verbandes sollte die Deutsche Bundesbank Teile ihrer Goldreserven, die in den USA gelagert sind, zurück nach Deutschland holen. Hintergrund der Debatte sind Überlegungen zur Sicherheits- und Kontrollfrage von Währungsreserven sowie die generelle Diskussion darüber, wie souverän ein Staat über seine Goldbestände verfügen kann.