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Zurücklehnen ist nicht immer ratsam

2 Min.

Von 
19.09.2024
Zurücklehnen ist nicht immer ratsam – In der aktuellen Gemengelage sollten Anleger aktiv werden
©Bild: Alex Waltke

Es wird angesichts der mitunter unbeständigen Wetterlage in Wirtschaft und Politik für Privatanleger immer schwieriger, bislang verlässliche Regeln an den Finanzmärkten zu befolgen. Viele Anleger wollen Sicherheit und orientieren sich oft an Investoren wie Warren Buffett, um seine als konservativ geltende Strategie zu kopieren. Doch das ist nicht immer der richtige Weg, verrät Börsenexpertin Nazila Jafari in unserem großen Interview. Andererseits scheuen viele die Möglichkeit des Daytradens, weil diese Disziplin wegen des hohen Risikos und des Zocker-Images teilweise in Verruf geraten ist. Nazila Jafari erklärt, warum dies – wenn man das nötige Wissen hat – ihrer Meinung nach nicht die Realität abbildet. Hierbei gibt es unter Umständen eine relative Sicherheit, die viele nicht vermuten.

Doch nicht nur das Daytrading könnte eine Möglichkeit sein, Geld zu vermehren, ohne einen Strategie-Blindflug zu starten. Langfristig dürfte Gold weiterhin im Gespräch bleiben. Warum es jetzt trotz der aktuell hohen Goldpreise lohnen kann einzukaufen, erklärt Finanzexperte Ronald Stöferle in unserem Beitrag. Dass eigenverantwortliche, finanzielle Bildung eine bessere Basis ist, beweist auch der Sachwert-Klassiker Oldtimer: Hier gibt es eine Wendung, die einen neuen Blick auf diesen Sachwert nötig macht und die auch beweist, dass ein Zurücklehnen bei der Geldanlage nicht immer eine gute Idee ist. Auch, wenn Warren Buffett den Anschein erwecken mag, er lasse seine Aktien stoisch liegen – wenn er das tut, fußt es auf Wissen. Ein gutes Beispiel, dass sich alles ändern kann, und dass Trends mit Vorsicht betrachtet werden sollten, ist die Nvidia-Aktie. Warum, erklärt Claus Vogt in seinem Marktkommentar.

Das Editorial »Zurücklehnen ist nicht immer ratsam« und weitere interessante Texte lesen Sie im aktuellen SACHWERT Magazin ePaper Ausgabe 142 -> LINK

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