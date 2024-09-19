Zurücklehnen ist nicht immer ratsam

Doch nicht nur das Daytrading könnte eine Möglichkeit sein, Geld zu vermehren, ohne einen Strategie-Blindflug zu starten. Langfristig dürfte Gold weiterhin im Gespräch bleiben. Warum es jetzt trotz der aktuell hohen Goldpreise lohnen kann einzukaufen, erklärt Finanzexperte Ronald Stöferle in unserem Beitrag. Dass eigenverantwortliche, finanzielle Bildung eine bessere Basis ist, beweist auch der Sachwert-Klassiker Oldtimer: Hier gibt es eine Wendung, die einen neuen Blick auf diesen Sachwert nötig macht und die auch beweist, dass ein Zurücklehnen bei der Geldanlage nicht immer eine gute Idee ist. Auch, wenn Warren Buffett den Anschein erwecken mag, er lasse seine Aktien stoisch liegen – wenn er das tut, fußt es auf Wissen. Ein gutes Beispiel, dass sich alles ändern kann, und dass Trends mit Vorsicht betrachtet werden sollten, ist die Nvidia-Aktie. Warum, erklärt Claus Vogt in seinem Marktkommentar.