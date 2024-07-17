Zinseszins statt Schüttelreim

Geld statt Goethe? Das Bundesbildungsministerium und das Bundesfinanzministerium haben im vergangenen Jahr eine Initiative zur Verbesserung der finanziellen Bildung gestartet. Zu laut war die Kritik an unserem teilweise lebensfernen Bildungssystem. Es bringt eben nichts, beim Betrachten des niedrigen Kontostandes deutsche Dichter zu rezitieren. In den sozialen Netzwerken ist das Thema finanzielle Bildung längst präsent, jedoch oft mit einer einseitigen Intention – bildungswilligen jungen Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Gerald Hörhan hat sich früh entschieden, Geld zu vermehren und ein Millionen-Vermögen aufgebaut. In unserem Interview erzählt der Harvard-Absolvent, wie man das auch ohne Genius und finanziellem Backround kann.