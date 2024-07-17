Zinseszins statt Schüttelreim

Natürlich helfen mathematische Fähigkeiten beim Investieren. Tatsache ist, dass Investieren auf den Regeln der Mathematik beruht, wie beispielsweise dem Lesen von Bilanzen oder der Berechnung von Mietrenditen. Auch Steuern und viele andere Aspekte im Bereich Investment haben etwas mit Mathematik zu tun. Allerdings braucht man keine »Rocket Science«, es sei denn, man bewegt sich in der Finanzmathematik. Ansonsten benötigen Interessierte lediglich mathematische Fähigkeiten, die in jeder Schule gelehrt werden. Ich spreche vom Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren und Zinseszins-Berechnungen.