Wohnungsbau: Die Politik hat ihren Anteil

Der Wohnungsneubau wird in den nächsten Jahren erheblich schrumpfen: »Zinsschock und Baupreisexplosion führen zusammen mit der gleichzeitig zusammengestrichenen Förderung dazu, dass kaum noch neue Projekte umgesetzt werden, weil diese finanziell nicht mehr darstellbar sind«, prognostiziert Ludwig Dorffmeister, Fachreferent für Bau- und Immobilienforschung beim ifo Institut. Aus seiner Sicht geht es nicht nur um Inflation und steigende Kosten, sondern auch darum, dass in dieser Situation die regulatorischen Anforderungen die Probleme vergrößern. »Das Grundproblem besteht darin, dass zu viele Akteure auf zu vielen Ebenen mitmischen. Es fehlt der politische Wille, gemeinsam die Probleme zu lösen«, meint er. Es bedürfe mehr, damit die Kosten gesenkt werden können. Zwar hat sich die Bunderegierung mit einem 14 Punkte umfassenden Plan auf Entschärfungen, vor allem bei den Energiestandards geeinigt, doch ob das kurzfristig hilft, vor allem die kleineren Betriebe vor dem Aus zu retten, bleibt abzuwarten. »Wenn man nicht über ein günstig erworbenes Grundstück verfügt, sich außergewöhnlich niedrige Finanzierungskosten gesichert hat oder für eine zahlungswillige Klientel arbeitet, kann man heute kaum noch bauen.«