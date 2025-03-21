Daytrading ist die einfachste Art Geld zu verdienen. Ein paar Klicks und der Einsatz vervielfältigt sich. Endlich finanzielle Freiheit, endlich raus aus dem Hamsterrad und rein in den Flieger nach Dubai! So oder ähnlich werden meist junge Menschen in kostspielige Seminare gelockt, um das Traden zu lernen. Fragwürdige Blaupausen sollen den Erfolg garantieren. Orkan Kuyas ist einer der bekanntesten Trader im deutschsprachigen Raum. Er begann den Handel an der Börse als Hobby – inzwischen ist der Senior Portfolio Manager ein gefragter Experte. In unserem Interview berichtet er von seinen Anfängen, von seinem Lehrgeld und warum Traden ohne fundiertes Wissen nicht funktioniert.
Mangelndes Wissen kann auch in der Politik zum Problem werden. So werden wichtige Posten, die über das Wohl des Landes entscheiden, selten nach beruflicher Kompetenz vergeben. Und eine solche Regierung soll uns sicher in die Zukunft führen? Bestsellerautor Matthias Weik hat in seinem Gastbeitrag den Rat der KI zu diesem Thema hinzugezogen. Der Bot hat einen interessanten Text verfasst, der uns mindestens zum Nachdenken anregen sollte. Zwar können wir uns schon denken, dass (kreditfinanzierte) Staatsgelder nicht nach Sinnhaftigkeit oder Notwendigkeit verteilt werden, sondern nach Interessen der Parteien und Lobbyisten. Doch wenn ein datengetriebener Bot zusammenfasst, was die KI als Regierung besser machen würde, wünscht man sich, die Wahlen wären noch nicht gelaufen. Verpassen Sie nicht diesen spannenden Text.
Datenbasiert sind auch die Analysen von Gerd Vogt, der die schwächelnden Märkte der USA unter die Lupe nimmt. Er zeigt auf, welche Versäumnisse dafür ursächlich sind. Auch hier wird deutlich, dass Börse, Finanzen und globale Zusammenhänge zu einem wichtigen Ganzen werden, wenn man mit Traden Geld verdienen möchte – zumindest so viel, dass man von Dubai wieder nach Hause fliegen kann.