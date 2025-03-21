Mangelndes Wissen kann auch in der Politik zum Problem werden. So werden wichtige Posten, die über das Wohl des Landes entscheiden, selten nach beruflicher Kompetenz vergeben. Und eine solche Regierung soll uns sicher in die Zukunft führen? Bestsellerautor Matthias Weik hat in seinem Gastbeitrag den Rat der KI zu diesem Thema hinzugezogen. Der Bot hat einen interessanten Text verfasst, der uns mindestens zum Nachdenken anregen sollte. Zwar können wir uns schon denken, dass (kreditfinanzierte) Staatsgelder nicht nach Sinnhaftigkeit oder Notwendigkeit verteilt werden, sondern nach Interessen der Parteien und Lobbyisten. Doch wenn ein datengetriebener Bot zusammenfasst, was die KI als Regierung besser machen würde, wünscht man sich, die Wahlen wären noch nicht gelaufen. Verpassen Sie nicht diesen spannenden Text.