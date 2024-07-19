Wirtschaft und Politik – Eine Zwangsehe ohne Aussicht auf Scheidung

Wirtschaft und Politik sind miteinander verbunden, das war schon immer so. Doch es gibt Situationen, in denen man es sich anders wünscht, zum Beispiel beim Thema Immobilien. Der Experte Christian Kröncke kommt in unserem Titelinterview zu dem Schluss, dass vor allem die Gesetzeslage in Deutschland der Branche zu schaffen macht, weil die Bürokratie lähmt und die Kosten steigen lässt – zusätzlich zu Inflation und Zinsen. Eine Korrektur der Gesetzeslage könnte dazu führen, dass der Markt wieder gesundet, denn eigentlich könnte er es bereits sein, wie Kröncke ausführt. Auch beim Gold spielt Politik eine gewichtige Rolle, wie Claus Vogt in seinem Marktkommentar erläutert. Bei beiden Anlageklassen zeigt sich: Das Credo, dass Angebot und Nachfrage den Markt regulieren, genügt leider nicht.