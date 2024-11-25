Wie wichtig ist Geld? Investieren ist mehr als Mathematik und Rendite

Warren Buffett ist offenbar ein Mensch, der Harmonie bevorzugt. Er hat einmal gesagt, dass er Beziehungen zu Menschen aus seinem Umfeld nicht einer höheren Rendite opfern würde. Das ist im genauen Wortlaut in dem Buch »Warren Buffett – Das Leben ist wie ein Schneeball« von Alice Schroeder nachzulesen. Wir haben daraus einen Auszug ausgesucht, damit Sie einen Blick auf den Menschen Warren Buffett werfen können. Seine Persönlichkeit ist vielschichtig und mehr als die Jagd nach Rendite. Und wie wir wissen: Trotz der Tugend, Gewinne nicht über zwischenmenschliche Beziehungen zu stellen, ist der Investor weder arm noch einsam. Lohnende Rendite muss also nicht zwingend Opfer erfordern.
Das empfiehlt sich auch beim Thema Gold. Edelmetall-Experte Ronny Wagner beleuchtet in seinem Gastbeitrag, wie sich ein Sachwert wie Gold, bei dem es eigentlich nur um Nachfrage und Verfügbarkeit gehen sollte, einen sicheren Platz auf der Bühne der Weltpolitik gesichert hat. Die Rolle, die Gold in der Politik spielt und noch spielen wird, lässt erahnen, dass dies in Bezug auf die Wertentwicklung mehr als spannend werden dürfte. All das zeigt: Investieren ist nicht einfach nur Mathematik, es kann Philosophie sein, Politik oder ein Statement und selten ist es langweilig.