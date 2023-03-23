Wie ... Sie rechnen noch mit Fiat-Geld?

Dieser Vorgang war im Mittelalter offenkundig eher die Regel als die Ausnahme. Am Ende des Mittelalters gab es als Ergebnis eines extremen Partikularismus 600 Münzprägestätten in einigen Hundert Einzelterritorien. Das, was heute als Gelddrucken beziehungsweise Ausweitung der Geldmenge bekannt ist, nannte man damals Münzverschlechterung. Der Edelmetallgehalt in den Münzen wurde herabgesetzt, wodurch die Währung inflationieren konnte. Anders ausgedrückt: Der »Münzherr« vergrößerte die Differenz zwischen Realwert und Nominalgehalt und erhöhte durch diesen Vorgang seinen Geldschöpfungsgewinn. Außerdem schuf sich ein Münzherr, der eine solche Münzverschlechterung (Inflation) betrieb, gleichzeitig die Möglichkeit, sich selbst real zu entschulden. Der Wettbewerb unter den Münzprägestätten jedoch führte dazu, dass die Tausch- von der Rechenfunktion getrennt wurde, um der Geldverschlechterung zu entgehen. Man tauschte nur noch mit den verschlechterten Münzen und rechnete in der hart beziehungsweise stabil gebliebenen Einheit. Schulden und Guthaben wurden auch in der »seriösen Münze« valutiert. Man konnte also im Umfeld gespaltener Geldfunktionen der Inflation durch Münzverschlechterung mit kalter Gleichgültigkeit begegnen. Gewissermaßen bot die Möglichkeit der Funktionenspaltung der Gesellschaft also einen Schutzmechanismus vor der Inflation und damit vor der Enteignung. In einer Welt, in der es riesige Währungsmonopole und zentrale Institutionen zur planerischen Steuerung dieser Währungen gibt, ist der einfache Bürger der inflationsbedingten Enteignung (Geldwertverlust durch das Aufblähen der Geldmenge) nahezu hilflos ausgeliefert.