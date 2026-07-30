Sachwerte statt Geldwerte

Kaufkraft schützen heißt, Nutzen prüfen.
Wer 100.000 Euro zehn Jahre unverzinst hält, verfügt bei einer durchschnittlichen Inflation von drei Prozent rechnerisch nur noch über eine Kaufkraft von rund 74.400 Euro. Ein nominal unveränderter Kontostand ist daher nicht dasselbe wie Werterhalt. Liquidität bleibt dennoch unverzichtbar - für Reserven, Steuern und kurzfristige Verpflichtungen.
Die Folgerung darf jedoch nicht lauten, Geldwerte seien schlecht und Sachwerte automatisch sicher. Auch eine Anlage, ein Gebäude oder eine Maschine kann an Wert verlieren. Entscheidend ist, ob das Wirtschaftsgut gebraucht, professionell betrieben und wirtschaftlich tragfähig eingesetzt wird.
Ein Sachwertinvestment funktioniert wie ein Unternehmen im Kleinen.
Nicht der Gegenstand selbst ist das Unternehmen, sondern das wirtschaftliche Modell dahinter. Sein wirtschaftlicher Wert entsteht aus Nachfrage, Betreiber, Technik, Vertrag, Kosten und späterer Verwertbarkeit. Fällt einer dieser Bausteine aus, kann auch ein ökologisch sinnvolles Projekt wirtschaftlich enttäuschen.
Nachhaltigkeit muss überprüfbar sein
Eine gute Wirkungsidee reicht nicht. Zu einer belastbaren Prüfung gehört der Lebenszyklus: Rohstoff- und Energiebedarf, Nutzungsdauer, Reparierbarkeit, Verbrauchsmaterialien, Transportwege sowie Weiterverwendung oder Verwertung. Nachhaltigkeit zeigt sich nicht im Etikett, sondern in nachvollziehbaren Daten.
Fünf Auswahlkriterien aus der Praxis
In der Praxis entscheidet selten allein die ökologische Idee über den Erfolg. Häufig sind die Qualität des Betreibers, realistische Auslastungsannahmen und klar geregelte Verantwortlichkeiten ausschlaggebend.
Was diese Kriterien konkret bedeuten
Bei einer Wasseraufbereitungsanlage genügt die theoretische Literleistung nicht. Zu prüfen sind Produktgeber, Konzept, Einsatzgebiete, Wartung und Service sowie die Zahlungsfähigkeit des Betreibers, Mieters oder sonstigen Vertragspartners.
Bei einer Kompostieranlage sind Menge und Qualität der Bioabfälle, Fremdstoffanteil, Hygiene, Genehmigungen, Logistik und die Verwendung des Komposts entscheidend. Nachhaltig ist sie nur, wenn Stoffströme, Betrieb und Abnahme des erzeugten Komposts nachvollziehbar geregelt sind.
Bei einem mobilen Tiny House stehen Standort, Genehmigung, Betreiber, Belegung, Instandhaltung und Zweitverwendung im Mittelpunkt. Mobilität erleichtert möglicherweise die spätere Nutzung, ersetzt aber weder Nachfrage noch einen belastbaren Mietvertrag.
Die wichtigste Grenze
Steuerliche Vorteile können den Kapitaleinsatz beeinflussen. Sie dürfen aber nie die wirtschaftliche Tragfähigkeit und tatsächliche Wirkung ersetzen. Ein Sachwertinvestment sollte auch ohne optimistische Steuer-, Auslastungs- oder Verkaufsszenarien wirtschaftlich plausibel sein.
Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur: WOFÜR arbeitet mein Geld? Sondern ebenso: Wie überprüfbar ist der Nutzen, wie belastbar ist das Geschäftsmodell und wer trägt welches Risiko? Erst dann kann aus einem Sachwert eine verantwortbare Investition mit wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Wirkung werden.
Der Autor:
Hans Koppenhöfer begleitet Unternehmer, Selbstständige und vermögende Privatpersonen bei der Entwicklung nachhaltiger Sachwertstrategien.
Mit seiner Kolumne »WOFÜR - Gedanken mit Haltung« betrachtet er Investitionen nicht nur unter Renditegesichtspunkten, sondern auch nach ihrem langfristigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen.